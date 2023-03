Zona Azul é notificada por irregularidade nas vagas do Centro de Manaus

Os créditos podem ser adquiridos por meio do aplicativo Zona Azul Manaus, site www.zamanaus.com.br nos postos de venda autorizados ou ainda com os monitores.

Atualmente, o serviço oferta 5.397 vagas, sendo 3.863 vagas na área central de Manaus e outras 1.534 no conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul da capital. Em breve, outras áreas comerciais da cidade deverão ser contempladas com a expansão do serviço.

As irregularidades foram identificadas na avenida Leonardo Malcher, rua 10 de Julho, rua do Congresso, avenida Ramos Ferreira, rua Lobo D’Almada, rua José Clemente, rua Joaquim Sarmento, avenida Eduardo Ribeiro, rua Marquês de Santa Cruz e rua dos Barés.

Os fiscais conversaram com diversos motoristas e confirmaram que a ausência de sinalização numérica das vagas, ocasionada pelo desgaste da tinta, tem dificultado o uso do serviço por parte dos motoristas.

Manaus/AM - As equipes de fiscalização da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) identificaram, durante vistoria nas áreas atendidas pelo serviço de estacionamento rotativo pago Zona Azul, que várias ruas e avenidas estão sem a devida sinalização das vagas destinadas aos usuários.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.