Zico participa de abertura de competição para encontrar novos talentos do futebol em Manaus

Manaus/AM - O craque do Flamengo e da seleção brasileira, Zico, participou nesta quinta-feira (25), da abertura da competição que leva seu nome, a “Copa Zico”, para encontrar novos talentos do futebol em Manaus. O evento aconteceu na arena poliesportiva Amadeu Teixeira, e contou com a presença do prefeito David Almeida, autoridades locais e centenas de alunos da rede pública municipal.

Durante a ação, David Almeida enfatizou que essa é uma oportunidade para os alunos da rede municipal. "Vamos trabalhar esporte e educação alinhados na formação dessa nova geração”.

A Copa Zico ocorrerá até o dia 28 de outubro e vai envolver quase 5,7 mil crianças de 8 a 12 anos das escolas da Semed, em oito etapas de competições de futebol, que contará com 32 equipes por etapa, divididos em times masculinos do Sub-09, Sub-11, Sub-13 e Sub-15, e feminino, nas categorias Sub-09 e Sub-11.

O torneio será finalizado em outubro com mais um superevento, que será a competição dos amigos do prefeito David contra os amigos do Zico.

Os jogos acontecerão em campos com dimensões oficiais, que também serão adaptados de acordo com as etapas.





'Copa Zico'

A “Copa Zico”, idealizada pelo próprio craque do futebol, teve início em 2008 e com um único objetivo: dar oportunidade a novos talentos, mas, principalmente, integrar classes diferentes dos jovens apaixonados por futebol.