Workshop gratuito ensina técnicas de vídeo para professores durante ensino remoto

Com o aumento dos casos de covid-19, as aulas na rede municipal de ensino iniciarão de forma remota no dia 7 de fevereiro de 2022. Com isso o fotógrafo e produtor de vídeo Marcelo Sá, criou um projeto para auxiliar os professores de todas as áreas do ensino.

Com a pandemia muitos professores ficaram perdidos quanto ao não saber como gravar suas aulas ou até mesmo qual plataforma usar para fazer. Isso afeta de certa forma o ensino no geral, o workshop vem para esclarecer todas as dúvidas e dar esse suporte técnico para que eles usem em período de pandemia, ou não, e até mesmo consigam instruir seus alunos sobre essas técnicas.

O workshop on-line é gratuito e voltado para os professores com base técnica de como fazer bons vídeos com o celular para que todos possam aprender e colocar em prática, de forma rápida e fácil. Qualquer pessoa acima de 20 anos pode se inscrever, o limite é de 20 vagas. A ideia é ter uma linguagem simples para que pessoas que não tem a vivência no audiovisual, consigam não apenas entender mas fazer uso com o que elas já tem em mãos, que no caso, é o celular.

“Ouvi muitos relatos de dificuldades de professores sobre como usar o celular nas aulas e até mesmo como editar vídeos no celular, daí veio a ideia de criar o workshop, que é sobre técnicas mas que eu usarei uma linguagem bem simples para descomplicar o uso dessas ferramentas. Já tenho publicado alguns conteúdos e dicas sobre uso do celular nas minhas redes sociais também”, disse.

O “Workshop sobre técnicas de vídeo para professores” vem dar um amparo de forma fácil para que os professores, inclusive os de mais idades que tem dificuldades com aparelhos de celulares mais modernos, possam praticar em suas aulas remotas. O bom manuseio do seu aparelho celular e as técnicas elaboradas no conteúdo programático, farão com que as aulas on-line e as vídeo-aulas sejam menos trabalhosas de serem executadas, garantindo assim uma rapidez no processo de ensino e a dinâmica e didática que os professores necessitam ao passar o seu conteúdo.