Whindersson Nunes anuncia show no Teatro Amazonas para Netflix

“C*ralh* que tesão senhoras e senhores”, disparou Whindersson na legenda do post no Instagram. No Twitter, ele escreveu: “Senhoras e senhores, eu estou pronto!”.

O humorista compartilhou o cartaz do espetáculo intitulado “É De Mim Mesmo”, que acontecerá no dia 3 de outubro, na capital amazonense.

