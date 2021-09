Supermercados de Manaus são multados por descumprirem medidas restritivas

Manaus/AM - Três supermercados foram multados por equipes da Central Integrada de Fiscalização (CIF), por não fornecerem álcool em gel em pontos estratégicos para clientes e funcionários, nesta quinta-feira (2).

Em casos de reincidência, as multas podem chegar a R$ 50 mil. Os locais também foram flagrados desrespeitando medidas de segurança como o distanciamento em filas e o uso de máscaras dentro de suas dependências.

No supermercado Vitória do bairro Coroado, zona leste de Manaus, os consumidores não estavam respeitando o distanciamento na fila do açougue.

No supermercado DB do Coroado, também na zona leste, os fiscais flagraram a falta de álcool gel nos corredores para os consumidores. Os agentes ainda orientaram o responsável pelo estabelecimento para que adote recipientes com álcool gel em locais mais acessíveis para os funcionários que atuam na área da peixaria.

Já no supermercado Atacadão do bairro Armando Mendes, na zona leste, os fiscais recomendaram a troca da sinalização do distanciamento social nas filas dos caixas e a fixação de mais receptores de álcool em gel nos corredores do estabelecimento.

A CIF comercial ocorre em dias da semana, de manhã e à tarde. Os locais de vistoria são definidos a partir de denúncias da população ao 190 e também a partir de levantamentos dos órgãos integrantes.