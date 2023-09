Vizinhos gritam por ajuda e policiais fazem parto de mulher em Manaus

Já na residência, os policiais realizaram os procedimentos básicos do parto. A criança do sexo feminino e a mãe foram encaminhadas à Maternidade Balbina Mestrinho, na Cachoeirinha.

A mulher estava em casa, no bairro Presidente Vargas, na zona Sul de Manaus, quando começou a sentir as dores do parto. Vizinhos então foram para as ruas pedir ajuda dos policiais que passavam pelo local no momento.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.