Manaus ganha primeiro ônibus 100% elétrico que será entregue nesta segunda

Manaus/AM - O prefeito de Manaus, David Almeida, e o diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), entregam, na próxima segunda-feira (4), a primeira unidade da frota de ônibus elétrico para a capital amazonense.

A entrega acontece às 9h, na sede da empresa Mardisa Veículos, localizada na avenida Torquato Tapajós, nº 2.651, no bairro da Paz, próximo à entrada da avenida Max Teixeira.



O veículo apresenta layout que lembra uma onça pintada e se assume como agente transformador no processo de descarbonização do ar e cuidados com o meio ambiente. Em sua lateral carrega o slogan “Eu sou amigo da Amazônia”.



A frota operante atualmente conta com 1.140 coletivos, distribuídos em 219 linhas, que diariamente fazem os itinerários em todas as zonas da cidade. Por dia, são registradas mais de 500 mil passagens no sistema de transporte da capital.