Vitória do Manaus sobre o Cavaliers marca retorno do futebol americano no Amazonas

Manaus/AM - O Manaus FA venceu o Manaus Cavaliers por 36 a 0, no amistoso realizado, neste domingo (03), na Vila Olímpica, zona centro-oeste de Manaus. A partida aconteceu no campo central da pista de atletismo da Vila e marcou a retomada do futebol americano no Estado.

“Hoje a gente vive uma vitória, em meio a tantas perdas. A Faar abriu as portas da Vila para o nosso primeiro amistoso. Momento muito feliz. Temos que comemorar. É a volta do futebol americano”, afirma o presidente da Federação de Futebol Americano do Amazonas (Fefaam) e cornerback do Cavaliers, Carlos Vale.

O amistoso contou com 100% dos jogadores vacinados contra a Covid-19 e sem a presença de público. O evento ocorreu seguindo as medidas estabelecidas pela Portaria nº 109/2021, que define protocolos de biossegurança no combate à Covid-19 para retomada das competições, treinamentos e práticas esportivas no estado.