Campanha Nacional de Multivacinação começa hoje em Manaus

Manaus/AM - Começa oficialmente nesta segunda-feira (04), na Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Luiz Montenegro, no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona Centro-Sul, a Campanha Nacional de Multivacinação 2021. Com coordenação local da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a campanha segue até o próximo dia 30, em todas as salas de vacinação da rede municipal, com o objetivo de promover a atualização vacinal dos públicos de todas as idades e melhorar a cobertura das vacinas que constam no Calendário Nacional de Vacinação. A iniciativa visa o controle, eliminação e erradicação de doenças imunopreveníveis.

O público-alvo são crianças, desde as recém-nascidas, até os adolescentes de 14 anos, 11 meses e 29 dias não vacinados ou com esquemas vacinais incompletos. Adultos que estejam com o cartão de vacinas em atraso também poderão receber as vacinas. Por se tratar de atualização, não há estimativa do quantitativo de pessoas que poderão ser vacinadas.

Além de disponibilizar doses de todos os imunizantes que constam no calendário vacinal brasileiro, as unidades da Semsa, por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), também farão, no período da campanha, a avaliação no território de todas as pessoas pertencentes ao público-alvo. A equipe do Programa Saúde na Escola (PSE) ficará responsável por realizar esse monitoramento nas escolas.

Vacinas disponíveis

A campanha de multivacinação vai oferecer, para crianças até 6 anos, 11 meses e 29 dias, as vacinas BCG, Hepatite B, Pentavalente, Poliomielite (VOP e VIP), Rotavírus, Pneumocócica 10V, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral, Tetra Viral, Hepatite A, DTP, Varicela e Influenza.

Para as crianças de 7 anos a 14 anos, estarão disponíveis as vacinas Hepatite B, DT, Febre Amarela, Tríplice Viral, Meningocócica ACWY (11 e 12 anos), HPV Quadrivalente (para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, dTpa (para gestantes) e Influenza.

No caso dos adultos, as vacinas que poderão ser atualizadas são Hepatite B, Difteria e Tétano, Febre Amarela, Sarampo, Caxumba e Rubéola.

A lista com os endereços das salas de vacina da rede municipal pode ser consultada no link https://bit.ly/3uN0z4t.