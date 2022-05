Vítimas de acidentes de trânsito ocupam mais de 70% dos leitos em Manaus

A queda do número de atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito registrados pela SES-AM nos HPSs adultos da capital de janeiro a abril foi de 4.395 atendimentos no ano passado, para 3.001 neste ano.

De acordo com a SES-AM, as ações de conscientização e fiscalização resultaram na redução de 32% nos atendimentos de vítimas por acidentes de trânsitos nos HPSs João Lúcio, 28 de Agosto e Platão Araújo, entre janeiro a abril deste ano, mas os números não deixam de ser preocupantes, por manterem elevada a taxa de ocupação dos leitos destas unidades hospitalares.

Manaus/AM - Mesmo com a redução do número de atendimento de vítimas de acidentes de trânsito em 32% nos quatro primeiros meses do ano, nesta primeira semana de maio, mais de 70% dos leitos de três hospitais e prontos-socorros de Manaus destinados para pacientes ortopédicos são ocupados por vítimas de acidentes de trânsito politraumatizados.

