Vídeos mostram jovens desorientados e feridos após acidente grave na av. Efigênio Sales

Manaus/AM – Um acidente violento entre dois carros de passeio deixou seis jovens feridos, entre eles duas mulheres, na manhã deste domingo (11), na av. Efigênio Sales, na zona centro-sul.

Segundo testemunhas, um dos carros envolvidos perdeu o controle em uma curva, bateu em uma árvore no canteiro central e atingiu outro veículo.

Populares tenta socorrer jovens vítimas de acidente na av. Efigênio Sales em Manaus pic.twitter.com/Y3PmaWq977 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 11, 2022

Três jovens que estavam no mesmo automóvel ficaram bastante feridos, um sofreu fratura no braço. Outros três, um homem e duas jovens, que estavam no segundo automóvel, sofreram escoriações, mas dispensaram os cuidados médicos e deixaram o local.

Imagens mostram o momento em que populares tentavam socorrer as vítimas no meio da pista. Na cena, há um homem no banco de trás atordoado, um jovem no banco do passageiro da frente e o motorista ao lado.

Carro fica destroçado após acidente na av. Efigênio Sales em Manaus pic.twitter.com/4qurvQ9yQC — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 11, 2022

Todos estavam conscientes, mas tinham vários ferimentos pelo corpo e foram levados pelo Samu para um hospital.