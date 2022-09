Acidente entre carros deixa três pessoas feridas na av. Efigênio Sales em Manaus

Manaus/AM – Três pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros na manhã de hoje (11), na avenida Efigênio Sales, sentido Coroado/Darcy Vargas, na zona centro-sul.

O acidente ocorreu na frente do All Night, por volta das 8h. Todas as vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas a hospitais próximos.

Acidente com 3 vítima paralisa trânsito no V8 em Manaus pic.twitter.com/ROUy0ULIr6 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 11, 2022

O estado de saúde delas não foi informado. Por conta do bloqueio da via para o socorro, a avenida ficou completamente congestionada e muitos motoristas se arriscaram em manobras de retorno proibida para fugir do trânsito.