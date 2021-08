Vídeo: Transformadores explodem após caminhão colidir com poste em Manaus

Não foi divulgado se houve falha mecânica no caminhão ou se o acidente foi causado por falha humana. A Amazonas Energia está no local e realiza a troca da estrutura para tentar reativar o serviço nos bairros prejudicados.

Motoristas que passavam pela avenida levaram um susto com o incidente e tentaram se proteger nos veículos. Alguns ainda tentaram dar a ré, mas o fluxo estava movimentado no local.

Manaus/AM - Vários bairros da Zona Leste e Sul de Manaus estão sem energia na manhã de hoje (23), depois que um caminhão colidiu com um poste e quase provocou um incêndio na rede elétrica do local na avenida Buriti, no Distrito Industrial.

