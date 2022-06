Vídeo: Tenente da PM persegue família e invade condomínio em Manaus

O vídeo da confusão foi postado nas redes sociais e rapidamente viralizou. O Governo do estado emitiu uma nota sobre o assunto e disse que Dilson será afastado do cargo e que o caso será devidamente apurado pela Polícia Militar.

O tenente não aceitou o cancelamento e disse que os clientes teriam que pagar, mesmo sem ter consumido. A família se recusou e deixou o local, mas Dilson insistiu e os perseguiu até o apartamento, usando um carro do Governo do Amazonas que é para escolta de autoridades.

A confusão começou quando as vítimas foram até um café da manhã que pertence a Dilson e após longo tempo esperando o pedido, que não chegou à mesa, desistiu do mesmo e deixou o local.

Um vídeo divulgado pelas vítimas mostra o momento em que o homem fura a segurança do condomínio e posteriormente discute com um dos membros da família na entrada do bloco.

