Sine seleciona 60 pessoas para auxiliar de produção e de mecânico em Manaus

Os candidatos interessados devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, 1.272, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, e no shopping Phelippe Daou, bairro Cidade de Deus, zona Norte. Confira os requisitos exigidos:

Manaus/AM – O balcão do Sine Manaus tem entre as 196 vagas de emprego ofertadas, 60 vagas para os cargos de auxiliar de produção e auxilia de mecânico industrial.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.