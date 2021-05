Vídeo mostra viatura em chamas no pátio de delegacia em Manaus

Manaus/AM - Uma viatura da polícia militar pegou fogo no pátio do 20° Distrito Interativo de Polícia, localizado na avenida. Dona Otília, no bairro Tarumã, na Zona Oeste, por volta das 7h30 deste domingo (30).

Policiais levam susto ao perceber viatura em chamas em Manaus pic.twitter.com/nBqHTcTLiD — Portal do Holanda (@portaldoholanda) May 30, 2021

Agentes relataram que estavam no interior do DIP, quando perceberam que o veículo já estava tomado pelas chamas do lado de fora. O Corpo de Bombeiros foi acionado para conter o fogo. Os prejuízos foram apenas materiais e ninguém ficou ferido.