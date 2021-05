Moradores contabilizam prejuízos após rompimento de tubulação em Manaus

A cena no local ainda é devastadora e ao que parece, a concessionária Águas de Manaus vai ter que desembolsar um bom valor para restituir tudo o que os moradores perderam com o rompimento.

Manaus/AM - Depois de terem as casas tomadas de forma violenta pelas águas de uma tubulação rompida no meio madrugada deste domingo (30), os moradores agora contabilizam os prejuízos e este, não são poucos.

