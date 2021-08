Vídeo mostra momento que ciclista é atropelado por ônibus em Manaus; Família pede por justiça

Manaus/AM – Câmeras de segurança registraram o momento em que o ciclista Saulo Ferreira, 33 anos, foi atropelado por um ônibus da empresa Expresso Coroado, na avenida Brasil, bairro Compensa, zona Oeste.

Câmeras de segurança registraram momento em que cliclista é atropelado na avenida Brasil; Família pede por justiça -> https://t.co/fAYMYa55SE pic.twitter.com/mdOBQ1KwxH — Portal do Holanda (@portaldoholanda) August 1, 2021

O acidente ocorreu no dia 13 de julho e desde então ele estava internado no hospital João Lúcio. Saulo veio à óbito na noite deste sábado (31).

A família do ciclista disse que não teve assistência da empresa depois do acidente. O velório ocorreu neste (1) sob forte comoção e pedido de justiça.



“A única ajuda que eu queria era um bom hospital para o meu filho. Foi essa a minha reinvindicação desde o momento do acidente. Houveram várias imprudências, tanto da empresa de transporte, quanto do motorista e do hospital onde meu filho ficou (...) É muito dolorido para uma mãe ver seu filho morrendo e você não ser ouvida por ninguém”, relatou a mãe do ciclista, Socorro Ferreira, em conversa com a imprensa durante o velório.

O advogado da família relatou como foi a conversa com a empresa. "Na semana do acidente a família procurou a empresa, não teve sucesso. Na semana seguinte eu contatei a empresa, eles ficaram de nos dar um retorno, não tivemos sucesso. Somente no dia da manifestação eles aceitaram uma conversa com a família e lá prometeram que prestariam auxílio ao Saulo", disse o advogado Paulo Oliveira.

"No dia que nós conseguimos a condição estável do Saulo para transferência de um hospital o advogado deles me ligou informando que eles não prestariam assistência, que a única assistência que eles poderiam prestar era pagar algum exame", relatou.



A família pretende ajuizar uma ação de danos contra a empresa.