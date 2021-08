Manaus/AM – Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro finalizaram a carreata na orla da Ponta Negra, na tarde deste domingo (1). O ato é em prol do voto impresso e auditável nas próximas eleições.

“Exigimos maior transparência eleitoral”, diz apoiador de Bolsonaro em Manaus https://t.co/Ql8jVPdxDV pic.twitter.com/hnUJneZqVw — Portal do Holanda (@portaldoholanda) August 1, 2021

Não há uma estimativa de quantas pessoas participaram da manifestação. O grupo percorreu as principais avenidas em carros e motocicletas vestidos com a camisa verde e amarela, além da bandeira do Brasil e 'bunizaço'.

“A nossa manifestação de hoje é pela transparência eleitoral. Qual o problema de se ter mais transparência no processo eleitoral? Por que não querem que o voto seja auditável? Então nossa manifestação é por isso. Nós exigimos uma maior transparência no processo eleitoral", disse o advogado Marcelo Augusto, que participou da carreata na capital.

Ainda segundo ele, até final do ano o grupo pretende realizar novas manifestações com diversas pautas a serem reivindicadas em favor do presidente.