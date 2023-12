Vídeo mostra momento em que casal furta cadela de casa em Manaus

Os suspeitos aparecem se aproximando da residência, na sequência, o homem chama a atenção do animal, da raça Pincher, e consegue pegá-lo pelas grades. Após tirar a Eva da casa, o suspeito entrega para a mulher e os dois seguem andando normalmente pela rua com a cadela nos braços.

Manaus/AM - As imagens de uma câmera de vigilância mostram o momento em que um casal furta uma uma cadela chamada ‘Eva’ pelas grades de uma casa. O caso aconteceu nesta segunda-feira (18), na rua B25, no Conjunto Ajuricaba, bairro Alvorada, zona centro-oeste de Manaus.

