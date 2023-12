Menino torturado pelo pai e madrasta começa fisioterapia em Manaus

O pai e a madrasta foram presos no dia 15 de junho de 2022. A mulher é suspeita de agredir a criança no bairro Compensa, zona oeste, e o homem teria sido conivente.

Nas redes sociais, a mãe do menino contou sobre mais uma etapa no tratamento dele após as agressões. "Sua luta ainda continua, pois irá operar os joelhos e os pés. Ele ainda sente muita dor e desconforto pois continua rígido e com muita espasticidade. Creio que logo ficará 100% bem", escreveu ela.

