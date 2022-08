Vídeo mostra homem afogado na Praia da Ponta Negra, em Manaus

Manaus/AM - As pessoas que foram se divertir na Praia da Ponta Negra, na Zona Oeste, neste sábado (13), ficaram assustados ao se depararem com um homem, ainda não identificado, que se afogou durante um mergulho no Rio Negro.

Bombeiros socorrem homem afogado na Praia da Ponta Negra, em Manaus pic.twitter.com/9wCChiUAQn — Babilônia (@hamudaniel19) August 13, 2022

Salva vidas do Corpo de Bombeiros resgataram a vítima da água e fizeram os primeiros socorros até a chegada dos agentes do Samu.

Para evitar acidentes na praia, as autoridades pedem que os banhistas respeitem as normas de uso do espaço e não ultrapassem o cordão de isolamento na água. Além do horário indicado para banho, até as 17h, e a preocupação com as crianças dentro do rio, a recomendação principal é o cuidado no consumo de bebidas alcoólicas.

A Guarda Municipal, a Polícia Militar e os bombeiros atuam no monitoramento da praia e na segurança dos banhistas.