Cemitérios de Manaus tem horário especial no Dia dos Pais; confira

O trânsito em torno dos principais cemitérios terá orientações de fiscais do IMMU. Além de suporte de agentes de saúde da Semsa e do Samu, e agentes municipais de Segurança Pública e do Corpo de Bombeiros.

Com a grande movimentação nesses espaços, haverá comércio informal com a fiscalização dos agentes da Semacc.

Manaus/AM - Com a comemoração do Dia dos Pais, neste domingo (14), os cemitérios de Manaus estarão funcionando em horário especial das 6h às 18h, para que os filhos possam homenagear seus entes queridos.

