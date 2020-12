Vídeo mostra carros destruídos após capotamento em avenida de Manaus

Manaus/AM - Vídeo gravado por populares mostra dois carros destruídos após acidente de trânsito, que aconteceu na madrugada desta quarta-feira (02), no cruzamento da rua João Valério com a avenida Djalma Batista, zona Centro-Sul da capital. Uma das vítimas ficou ferida e foi levada a uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu).

Segundo o relato de testemunhas, a motorista do carro modelo HB20, de cor branca, teria ultrapassado o sinal vermelho, em alta velocidade, quando colidiu contra o veículo, modelo Ford Ka, preto, e capotou na pista. A condutora precisou ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu), no entanto, o estado de saúde dela não foi divulgado. O condutor do Ford Ka não sofreu ferimentos.

