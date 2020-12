História do Casarão da Inovação Cassina é contada em live da prefeitura

Manaus/AM - O Casarão da Inovação Cassina, inaugurado há duas semanas pelo prefeito Arthur Virgílio Neto, foi o espaço público que marcou a volta do “Passeio Virtual”, promovido pela Prefeitura de Manaus, por meio do núcleo de mídias sociais da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom). A live aconteceu nesta terça-feira (1º) e teve a participação do historiador Leonardo Novellino, que mais uma vez marcou presença no projeto e em pontos históricos da cidade.

O “Passeio Virtual” permitiu que a população conhecesse o espaço, de forma segura, nesse período que ainda se vive sob os efeitos da pandemia de Covid-19. “A revitalização do antigo hotel Cassina é uma obra que o prefeito Arthur deixa como um dos grandes legados da gestão para a cidade, especialmente na área de inovação e economia. Unir a grandeza dessa obra às mídias sociais da prefeitura, que são vitrine para a prestação de contas e valorização da cidade, é a perfeita união para reforçar que o momento ainda é de ficar em casa, mas também de conhecer como a cidade não parou de mudar para melhor”, destacou a secretária da Semcom, Kellen Veras Lopes.

A live, que celebrou o retorno das redes sociais da prefeitura, após três meses suspensos por conta do período eleitoral, obteve mais de cinco mil visualizações, 258 reações, 18 compartilhamentos e 72 comentários, muitos deles parabenizando a iniciativa do “passeio” e o trabalho de revitalização do centro histórico. “Parabéns pela iniciativa extraordinária da Prefeitura de Manaus, com foco de trabalho na restauração do Centro”, comentou Raimundo Xavier.

O historiador e especialista em patrimônios históricos, que guiou a live, Leonardo Novellino, relembrou a importância do Casarão de Inovação Cassina, um ícone da modernidade e do digital. “Temos que valorizar o centro histórico como um todo, o complexo turístico, arquitetônico e histórico da praça Dom Pedro II, que é composto de várias joias, Centro Cultural Oscar Ramos, Museu da Cidade e agora também o Casarão da Inovação Cassina”, observou, ao dialogar com a jornalista Linda Almeida, que conduziu a transmissão.





Sobre o Cassina

O Casarão da Inovação Cassina já oferece cursos de capacitação e eventos voltados para o empreendedorismo. O estudante Jorge Herlon, que participava de uma atividade no espaço, falou sobre sua impressão da obra, enquanto prestigiou a live “ao vivo”. “Esse espaço veio para agregar no espírito empreendedor, que tem crescido na cidade e tem sido muito importante na sociedade atual, para qualificar os nossos empresários. Quanto à estrutura, está excelente e eu me sinto como nas empresas americanas de tecnologia”, relatou.

Além das capacitações e eventos, que têm ocorrido frequentemente no Cassina, para o público que se inscreveu no período em que estava disponível, o Casarão ainda oferece espaço gratuito para quem quiser reunir um grupo de trabalho, para desenvolvimento de negócios, startups e outros. Para agendar gratuitamente, basta acessar o link: https://minhaagendavirtual.com.br/casaraodainovacaocassina.

O escritório reservado, espaço coworking e as salas de cocriação, que acolhem até 13 pessoas, são as áreas disponíveis para agendamento, todas dispondo de pontos de lógica (internet) e energia (tomadas).