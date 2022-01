Vídeo mostra carro capotando após ser arrastado por carreta em Manaus

Manaus/AM- O motorista de uma carreta fugiu após atingir um carro de aplicativo na noite desta quarta-feira (12), na Avenida Ephigênio Salles, próximo a rotatória do Coroado. De acordo com informações da polícia, o condutor da carreta teria 'fechado' o carro com uma manobra ilegal, e fez com o que o veículo atingisse o meio fio, capotando logo em seguida. O motorista do carro e uma passageira ficaram feridos, e foram socorridos por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para uma unidade hospitalar.

