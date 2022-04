Vídeo: Jiboia é flagrada em chácara de Manaus

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar capturou uma Jiboia de mais de 1,5 metros em uma chácara no bairro Gilberto Mestrinho. A cobra não era venenosa, nossa equipe agiu com habilidade e cuidado para não machucar o animal, após o resgate ela foi solta no seu habitat natural. pic.twitter.com/yU7KEGYNfR

Manaus/AM - Uma jiboia de aproximadamente 1,5 metros foi flagrada por moradores de uma chácara no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste, na tarde desta quinta-feira (14). Apesar do susto, o animal não atacou ninguém e foi resgatado.

