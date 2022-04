Vídeo impressionante mostra cratera na 7 de setembro maior após subida do rio

De acordo com a assessoria da Seminf, a subida do rio está dificultando o reparo. "O local vai ser fechado e as equipes estudam soluções a médio prazo. Com a subida do rio, não tem como trabalhar na área e o local vai ficar interditado", disse.

Manaus/AM – Uma cratera que se abriu na avenida 7 de Setembro na esquina com a Eduardo Ribeiro, no Centro de Manaus, assustou os pedestres devido a profundidade. A área precisou ser isolada.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.