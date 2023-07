Vídeo: Ciclista é flagrado ‘pegando carona’ na traseira de ônibus em Manaus

De acordo com o artigo 235 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), é proibido conduzir pessoas, animais ou carga nas partes externas do veículo. Caso a infração grave seja flagrada, o condutor pode ser multado e o poderá ser retido.

Um motorista que estava atrás do coletivo gravou a cena perigosa. Nas imagens, é possível ver o ciclista segurando o para-choque do ônibus, que seguia entra em direção ao terminal 2. Não há informações sobre onde o ciclista pegou a “carona” e onde a terminou.

