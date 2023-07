Caminhão de lixo tomba em avenida durante acidente em Manaus

Manaus/AM - Um caminhão de lixo tombou, neste sábado (8), durante um acidente na Avenida das Flores, em Manaus.

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o acidente aconteceu no sentido centro-bairro entre as avenidas Margarita e 7 de Maio. O motorista teria perdido o controle da direção e o veículo acabou tombando após derrapar na pista.

No impacto, o para-brisa do caminhão saltou para fora. Até o momento, não há informação de pessoas gravemente feridas no acidente.