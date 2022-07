Vídeo: Carro fica aos pedaços após acidente grave na av. Torquato Tapajós em Manaus

Ainda não se sabe ao certo as circunstâncias do ocorrido e se há outro veículo envolvido. Também não há informações de feridos, mas a cena é impressionante e evidencia a violência do acidente.

Um carro foi encontrado bastante danificado e com marcas de capotamento na alça de retorno que dá acesso à avenida no sentido Centro/bairro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.