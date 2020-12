Vídeo: Acidente causa transtorno no estacionamento do Amazonas Shopping

Manaus/AM - Um acidente causou transtorno a clientes que foram fazer compras na noite desta terça-feira (8), no Amazonas Shopping, localizado na zona Centro-Sul de Manaus.

Em vídeo, é possível ver pelo menos três carros batidos, um deles, teve o para-choque arrancado com a força da batida. Uma viatura da Polícia Militar também estava no local.

Mais uma cena de irresponsabilidade! Dessa vez no estacionamento do Amazonas Shopping! pic.twitter.com/sVj1tkW60l — Trânsito Manaus (@TransitoManaus) December 9, 2020

De acordo com a pessoa que filmava o vídeo, quem teria causado o acidente teria sido um adolescente. Ainda de acordo com a testemunha, o airbag chegou a ser acionado com a força da batida.