Educação de excelência em Manaus é apresentada em evento da BNCC

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus participou, nesta terça-feira, 8/12, do seminário “2 anos da BNCC da Educação Básica”, promovido pelo Movimento pela Base, Organização Não-Governamental (ONG) que se dedica a implementação da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e do Novo Ensino Médio. Representado a prefeitura, a titular da Secretária Municipal de Educação (Semed), Kátia Schweickardt, apresentou o trabalho de excelência desenvolvido pela secretaria durante a gestão Arthur Virgílio Neto.

O propósito do seminário é dar visibilidade para o avanço da BNCC e do Novo Ensino Médio. O evento contou com uma retrospectiva e diversos debates. A secretária Kátia Schweickardt participou do debate “A BNCC e o Novo Ensino Médio encontram seu caminho em 2020”, em conjunto com o secretário de educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares, e o Educador Nota 10 de 2020, o professor do Rio de Janeiro, Luiz Felipe Lins.

Durante sua participação, a secretária apresentou o que estava sendo desenvolvido na Semed mesmo antes da pandemia. Ela reforçou que o trabalho fluiu porque partiu principalmente dos professores da secretaria que pediam por isso.

“Quando começamos a discussão da base já tínhamos pavimentado quem éramos e quem queríamos ser. A BNCC garante o mínimo e é fortalecida pela rede, que está centrada no protagonismo dos jovens”, disse a gestora, ao reforçar que o destaque obtido pelo trabalho durante a pandemia foi devido a parceria entre diversos gestores públicos experientes e ao conhecimento da base que a rede já possuía.

Sobre o trabalho com a BNCC, Rossieli apontou que o país avançou muito na implementação da base justamente nesse momento de pandemia, principalmente no Ensino Fundamental. “Em São Paulo temos buscado trazer o protagonismo para o jovem. No trabalho que estamos fazendo para o Ensino Médio, começamos a estimular o projeto de vida com os jovens desde o 6º ano do Ensino Fundamental”, comentou.