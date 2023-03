Vice-prefeito Marcos Rotta toma posse nesta sexta como secretário municipal chefe da Casa Civil

Manaus/AM - O prefeito David Almeida (Avante) vai empossar, nesta sexta-feira (17), o vice-prefeito Marcos Rotta como novo secretário municipal chefe da Casa Civil da Prefeitura de Manaus. A solenidade acontece no auditório Isabel Victoria do Carmo Ribeiro, localizado na sede da prefeitura.

Rotta foi eleito e reeleito deputado estadual por quatro mandatos consecutivos (1999 – 2014). Em 2014, foi eleito deputado federal. No decorrer desse período, também fez parte do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor (Condecon - 2011 a 2014). Em 2016, renunciou ao mandato de deputado federal (na Legislatura 2015–2019), para assumir o mandato de vice-prefeito do município de Manaus na gestão anterior, e atuou como secretário municipal de Infraestrutura, entre maio de 2017 a abril de 2018.

Licenciou-se do cargo de vice no dia 16 de agosto até 31 de dezembro 2018, que, a convite de Amazonino Mendes, assumiu a Secretaria de Estado da Região Metropolitana de Manaus, onde atuou por quatro meses na execução do projeto que revitalizou quase 200 quilômetros da malha viária da cidade de Manaus.

Em 2020, foi reeleito vice-prefeito de Manaus ao lado do prefeito David Almeida, assumindo novamente a função de secretário municipal de Infraestrutura entre janeiro de 2021 a abril de 2022. E no dia 17 de março de 2023, será empossado no cargo de secretário municipal chefe da Casa Civil.