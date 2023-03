Carro fica despedaçado após bater em dente de dragão em Manaus

O motorista e passageiro não ficaram feridos, ambos conseguiram sair do veículo após o acidente. A polícia militar esteve no local para averiguar a situação.

Segundo informações preliminares, dois homens estavam dentro do carro quando acabaram colidindo em uma mureta, e logo em seguida vindo a atingir uma árvore. O veículo de marca Renault Kwid, cor branca, placa (PHM7144), partiu ao meio com o impacto da colisão.

