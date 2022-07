Viatura vai parar dentro de matagal durante acidente em Manaus

De acordo com informações repassadas pela polícia os agentes estavam voltando de uma solenidade, por volta das 9h, quando a barra de direção do veículo quebrou e o mesmo acabou invadindo o local que fica nas proximidades da Faculdade Ulbra.

Manaus/AM – Uma viatura do Comando de Policiamento Especializado (CPE), foi parar dentro de uma área de mata na manhã de hoje (15), na rua Carlos Drumond de Andrade, no Conjunto Atílio Andreazza, no bairro Japiim, na zona Sul.

