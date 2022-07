Manaus terá mutirões nos fins de semana para atualização do Cadastro Único

Manaus/AM - A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) informa que o prazo para atualização do Cadastro Único das famílias beneficiárias do Programa Auxílio Brasil foi prorrogado para o dia 14 de outubro de 2022. O prazo estabelecido pelo Ministério da Cidadania venceria nesta sexta-feira (15).

A atualização de dados das famílias inseridas no Cadastro Único deve acontecer quando houver mudança de alguma informação como endereço ou renda, ou a cada dois anos, mesmo não havendo alteração nas informações.

“Apesar da prorrogação do prazo, a Prefeitura de Manaus continuará realizando os mutirões do Cadastro Único nos fins de semana. Essa estratégia, junto com o aumento no número de cadastradores, ampliação do número de unidades atendentes e extensão do horário de atendimento tem feito com que as nossas unidades não registrem filas quilométricas e muito menos que as pessoas durmam nas portas das unidades para conseguir atendimento”, afirmou a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes.

Famílias que foram convocadas para fazer a averiguação cadastral (quando há divergência no cruzamento de informações do banco de dados do governo com as informações declaradas pelo beneficiário) têm até o dia 12 de agosto de 2022 para atualizar o Cadastro Único e evitar o cancelamento do benefício.

A comunicação com as famílias incluídas nos processos de atualização cadastral é feita por meio de mensagens no extrato de pagamento dos benefícios e pelo aplicativo do Programa Auxílio Brasil.

“É importante destacar que a atualização deve acontecer a cada dois anos. Temos uma procura grande de famílias que atualizaram o cadastro no ano passado e já nos procuram para atualizar novamente. Não é necessário. Ela só deve procurar o CRAS antes dos dois anos se houver alteração em alguma das informações”, reforçou Douglas Marques, chefe da Divisão de Cadastro Único e Transferência de Renda da Semasc.