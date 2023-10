Viagens seguem no Porto de Manaus com capacidade reduzida; veja tabela de preços

Manaus/AM - A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Amazonas (Arsepam) divulgou, nesta terça-feira (17), a tabela de preços das embarcações que atuam no transporte hidroviário intermunicipal de passageiros.

A partir do Porto de Manaus, 53 embarcações operam em 28 linhas/destinos, atendendo localidades das calhas do Alto, Médio e Baixo Solimões; e Médio e Baixo Amazonas. O diretor-presidente da Arsepam, João Rufino Júnior, destaca que as equipes de fiscalização da autarquia estadual estão monitorando diariamente os valores praticados no Porto de Manaus.

O gestor explicou também que o Departamento de Transporte Hidroviário (DETH) da autarquia está em contato direto com as associações de armadores para verificar o atual custo operacional em decorrência da estiagem. Todas as informações coletadas são repassadas ao Comitê Intersetorial de Enfrentamento à Situação de Emergência.

Rufino explica que antes de qualquer aumento no valor das passagens, a Arsepam deve ser informada, por ser responsável pela coordenação e fiscalização do modal hidroviário intermunicipal.

Capacidade reduzida - As embarcações que operam na região estão transportando, respectivamente, até 45% da capacidade total de passageiros e até 50% da capacidade total de cargas, sendo prioridade o envio de alimentos e remédios. A restrição é necessária para que as embarcações não encalhem.

Denúncias - Desde a criação do Comitê, no final de setembro deste ano, a Ouvidoria da Arsepam não registrou denúncias de preços abusivos de passagens. Os acionamentos feitos tratam sobre a chegada e a partida das embarcações, assim como a redução da frequência de viagens.

Os valores definidos não podem sofrer alterações sem aviso prévio à Arsepam. Caso ocorram alterações, as denúncias podem ser feitas através dos números de telefone 0800 280 8585 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h) e (92) 98408-1799 (disponível no WhatsApp 24 horas).

Confira a tabela abaixo: