Viaduto do Manoa é ‘inaugurado’ antes da hora por populares em Manaus

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o viaduto foi aberto para testes nesta tarde, mas após o ocorrido, ele continuou aberto e motoristas aproveitaram para passar pelo local. Agentes do IMMU fecharam a via após tomarem conhecimento da situação.

Manaus/AM - Na tarde desta terça-feira (20), o viaduto do Manoa, localizado na avenida Max Teixeira, zona Norte, foi aberto sem autorização da Prefeitura de Manaus. Vários motoristas trafegaram tranquilamente pelo local, antes do mesmo ser liberado oficialmente.

