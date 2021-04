Feira de produtos regionais abre neste feriado na Universidade Nilton Lins

Manaus/AM - A Universidade Nilton Lins, em parceria com a Agromix, realiza a Feira de Produtos Regionais normalmente neste feriado de Tiradentes (21), no estacionamento da Instituição, em frente ao portão 9, no horário das 12h às 20h.

As atividades presenciais da Feira de Produtos Regionais tinham sido suspensas por causa da pandemia da segunda onda do coronavírus. “Com total segurança, serão tomadas todas as medidas necessárias para que os visitantes possam ter comodidade na feira”, informou a universidade, ao anunciar a reabertura do evento.

Tomando todas as medidas protetivas de segurança, o uso de máscara é obrigatório na feira, para que a comunidade externa possa ter segurança ao visitar o local.

A Feira conta com a participação de 80 produtores rurais individuais, cooperativas e associações dos municípios do estado, que fornecem aos consumidores alimentos como frutas, verduras, legumes, hortifruti, peixes, entre outros produtos regionais, produzidos direto pelos produtores rurais.

Além disso, a feira também proporciona uma praça repleta de guloseimas e comidas típicas da região, onde os clientes poderão saborear as comidas como tacacá, pastel, caldo de cana, tapioca, salgados e outras comidas que compõem a culinária amazonense.

fonte: Agromix