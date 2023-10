Vereadores querem criar ‘Semana do Brincar’ em Manaus

Manaus/AM - Os vereadores da Câmara Municipal de Manaus (CMM) aprovaram, nesta segunda-feira (2), parecer favorável à criação da “Semana do Brincar”. O projeto, de autoria do vereador Fransuá (PV), estabelece que a semana será celebrada na semana do dia 28 de maio de cada ano.

O parecer foi aprovado pela 3ª Comissão de Finanças, que recomendou o projeto à 20ª Comissão de Direitos da Criança, do Adolescente e do Idoso.

De acordo com o projeto, o objetivo da semana é ressaltar, para as crianças e os jovens, a importância do brincar como instrumento de expressão e desenvolvimento, fonte de aprendizado, transmissão de saberes e resgate cultural de vivências lúdicas.

O vereador Fransuá cita que brincadeiras como pular amarelinha, jogar pião, queimada, esconde-esconde, polícia-ladrão, entre outras, foram esquecidas por conta da tecnologia. Segundo ele, essas atividades devem ser estimuladas, pois além de divertidas, estimulam o desenvolvimento do equilíbrio, da coordenação motora, do raciocínio lógico, da sociabilidade e da competitividade de forma saudável.

O projeto segue em tramitação na CMM e ainda não há previsão de quando será aprovado em definitivo para ser encaminhado para sanção.

Leia o projeto abaixo: