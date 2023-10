Táxi capota durante acidente em cruzamento de Manaus; vídeo

Táxi capota após colidir contra picape em cruzamento no bairro Praça 14, em Manaus pic.twitter.com/MAwLPg2U5M — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 2, 2023

Manaus/AM – Um táxi, modelo Fiat Idea, capotou após colidir contra uma picape modelo Volkswagen Saveiro no cruzamento da rua Jonathas Pedrosa com a avenida Japurá, no bairro Praça 14, Zona Centro-Sul, nesta segunda-feira (2).

Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente ou se havia passageiro a bordo do táxi no momento do acidente. Não há informações sobre feridos.

A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) não informou se algum agente foi acionado para a localidade.

É comum ocorrer acidentes naquela localidade.