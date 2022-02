Vereador Sandro Maia perde mandato após ser cassado pelo TRE-AM

Em nota, Sandro se manifestou: 'Recebemos a notificação de cassação do mandato que foi decidida pela Corte do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) e entendemos o papel democrático da Justiça, nesse sentido recorremos o processo para tomada de medidas necessárias de recurso cabível.

A decisão foi proferida pelo juiz Rogerio José da Costa Vieira, da 1ª Zona Eleitoral do Amazonas, que entendeu, junto a corte, que Sandro cometeu abuso de poder econômico e político ao usar um instituto que leva seu nome, no bairro da Alvorada.

Manaus/AM - O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM). em sessão plenária realizada nesta terça-feira (08), à unanimidade, deliberou pela confirmação da sentença que determinou a cassação do mandato do então Vereador Sandro Maia (Democratas). Aplicando-lhe, ainda, a sanção de inelegibilidade pelo prazo de 08 anos, nos termos do voto do relator.

