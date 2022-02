Vacinação infantil contra Covid-19 em comunidades ribeirinhas será reforçada em Manaus

Manaus/AM - Para ampliar a cobertura vacinal das crianças contra a Covid-19, será aberto, nesta quarta-feira (09), na comunidade Bela Vista do Jaraqui, calha do rio Negro, a vacinação do público infantil residente na zona rural de Manaus. No local, a escola municipal Divino Espírito Santo será ponto de referência para atender aproximadamente 1,5 mil crianças de 5 a 11 anos de idade que residem nas 30 comunidades da área.

O atendimento a esta população faz parte das estratégias da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) para acelerar a campanha de imunização na capital, no período que antecede o início das aulas presenciais, e conta com a parceria da Secretaria Municipal de Educação (Semed).

Além calha do rio Negro, também a partir desta quarta-feira, a vacinação será intensificada nas 20 comunidades da calha do rio Amazonas, onde residem em torno de 1 mil crianças de 5 a 11 anos. Para esta área, a unidade de referência será a escola municipal Nossa Senhora de Nazaré, localizada no assentamento Nossa Senhora de Nazaré.

Transporte

Para chegar até os locais de vacinação das duas calhas de rio, a Semed fará o transporte das crianças utilizando as lanchas escolares da rede municipal de ensino.

A titular da Semsa, Shádia Fraxe, destaca que a vacinação na zona rural, tanto a terrestre quanto a ribeirinha, exige mais tempo e mais recursos e que a união de esforços será valiosa para atender mais crianças em menos tempo. “O prefeito David Almeida nos orientou a buscar todos os meios para garantir que nossas crianças sejam vacinadas e que a volta às aulas seja feita com a maior segurança possível”, informa.

A secretária explica que a estratégia de vacinação nas comunidades é diferenciada e que todas as pessoas não vacinadas contra a Covid-19 poderão ser atendidas.

“As crianças serão vacinadas nas escolas, em local exclusivo, como recomendam as normas de segurança da Anvisa, e os outros públicos, a partir de 12 anos, em ambiente diferenciado ou por meio de equipes volantes. Chegar a essas comunidades é mais difícil e oneroso, por isso, não podemos perder a oportunidade de alcançar todas as pessoas que, por algum motivo, não foram imunizadas”, destaca Shádia, informando que a intensificação na zona rural será feita até o próximo sábado, 12.

Zona Urbana

A vacinação das crianças contra a Covid-19 também terá uma mega-ação na área urbana, com a abertura, no sábado, 12, de novos pontos de vacinação em escolas da rede pública, realização de busca ativa e oferta de transporte para as crianças residentes no entorno. Além da Semed, o trabalho conta com a parceria das secretarias de estado de Educação (Seduc) e de Saúde (SES-AM).

Na ocasião, 20 pontos de vacinação estarão abertos das 9h às 16h para receber o público infantil: os cinco pontos estratégicos da Semsa – Studio 5, parque Cidade da Criança, Clube do Trabalhador Sesi, Centro de Convivência Magdalena Arce Daou e shopping Manaus Via Norte –cinco unidades de ensino da Seduc e nove unidades da Semed, das quais cinco localizadas na área urbana e quatro na área rural.

Público

De acordo com a Semsa, deverão ser vacinadas 20 mil crianças no período de quarta-feira a sábado, aumentando a cobertura vacinal da população infantil na capital.

Conforme dados do Vacinômetro municipal, desde a abertura da campanha, no dia 17 de janeiro, foram vacinadas 48,9 mil crianças de 5 a 11 anos. A população total nesta faixa etária, residente em Manaus é de 260 mil crianças.

Até o momento, mais de 1,7 milhão de pessoas receberam, pelo menos, uma dose da vacina contra a Covid-19 em Manaus, o que corresponde a 96,7% da população maior de 12 anos, e 82% já estão com o esquema vacinal completo.