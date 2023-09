Vereador quer mudar nome de parte da Avenida Nilton Lins, em Manaus

A proposta foi apresentada por William Alemão no dia 14 deste mês e ainda aguarda votação no plenário da Câmara Municipal para iniciar sua tramitação.

O parlamentar ainda indica no projeto que colheu 17 assinaturas de moradores da área da avenida que apoiam a alteração no nome.

Na justificativa do projeto, o parlamentar explica que o trecho já teve o nome de “Avenida do Aeroclube”, mas que sofreu alteração em 2001 após a promulgação de Lei que a integrou à Avenida Professor Nilton Lins.

Manaus/AM - O vereador William Alemão (Cidadania) apresentou Projeto de Lei na Câmara Municipal de Manaus (CMM) para mudar o nome do trecho inicial da Avenida Professor Nilton Lins, localizada na zona Centro-Sul da cidade. O novo nome sugerido seria Avenida Aeroclube do Amazonas.

