Vereador é investigado por contratar cunhadas e enteada em Manaus

Segundo o MPAM, a contratação por agente público de parentes por afinidade configura afronta a Súmula Vinculante nº 13 do STF e, por isso, deve ser combatida de todas as formas.

Manaus/AM - O vereador Sandro Maia está sendo investigado pelo Ministério Público do Amazonas por suspeita de nepotismo na Câmara Municipal de Manaus. Uma denúncia, formalizada na 77ª Promotoria de Justiça Especializada de Proteção ao Patrimônio Público, dava conta de que o parlamentar teria contratado três cunhadas e uma enteada para trabalharem como assessores parlamentares em seu gabinete no Legislativo Municipal.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.