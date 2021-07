MPAM vistoria condições de presídio de Manaus

O Ministério Publico reforça que as inspeções no sistema prisional são importantes para garantir o funcionamento da lei e o direito de quem exerce a cidadania.

Manaus/AM - Uma inspeção no Centro de Detenção Provisório de Manaus (CDPM) foi realizada para verificar as condições estruturais e de atendimento aos detentos. A ação foi realizada pelo Ministério Público do Amazonas (MPAM), na última sexta-feira (16).

