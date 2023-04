Vereador de Manaus anuncia retorno ao antigo Partido Cristão

A posse como membro do diretório acontece nesta segunda-feira (24), às 19h, no Beer Dance Eventos.

“Eu tenho uma história com o partido, no passado acreditei nas pautas e ideais e consegui ser eleito à Câmara Municipal de Manaus. Agora, após encerrar meu ciclo no Pros, aceitei o convite de retornar ao Agir e contribuir de forma mais incisiva. Além de vereador, também estarei atuando no diretório estadual, como vice-presidente. Acredito que faremos um belo trabalho de difundir o Agir no Amazonas e ser mais uma opção para o pleito de 2024”, afirmou Peixoto.

O vereador explica que a escolha se deu por acreditar na bandeira do partido, que é servir as pessoas de bem e por acreditar que pode colaborar muito para o crescimento da sigla.

