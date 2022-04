Veja os cuidados necessários para evitar acidentes com crianças na praia da Ponta Negra

Manaus/AM - A praia da Ponta Negra, na zona oeste, está entre os destinos mais procurados em feriados e finais de semana, mesmo no período de chuvas. Para garantir a segurança da criançada, a atenção deve ser redobrada. A Prefeitura de Manaus e o Corpo de Bombeiros orientam sobre cuidados que podem ajudar familiares e responsáveis em caso de desaparecimento na localidade.

É recomendado o uso de pulseiras de identificação nos braços ou tornozelos dos pequenos que auxiliam com informações como nome, idade e telefone de contato da família.

Em casos de desaparecimento é necessário contactar bombeiros, PMs, membros da comissão e também os frequentadores, para pedir ajuda na busca e resgate o mais rápido possível. É importante observar se o pequeno não foi para a água.

Outra orientação importante é que os pequenos devem ser alertados a procurar um guarda-vidas ou policial caso se percam. Já a pessoa que encontrar uma criança perdida deve procurar as autoridades presentes na praia.

É importante respeitar as normas de uso do espaço e não ultrapassar o cordão de isolamento na água, colocado pela equipe de salva-vidas do Corpo de Bombeiros, que indica a área de segurança dos banhistas no rio. Além do horário indicado para banho, até as 17h, e a preocupação com as crianças dentro do rio, a recomendação principal é o cuidado no consumo de bebidas alcoólicas.

Quem não tem muita habilidade na água ou até mesmo não sabe nadar, deve evitar ir para a parte mais funda do rio, preferindo a área mais rasa, evitando negligência. E quem vai à praia, deve ter moderação com bebida alcoólica. O excesso de bebida acaba facilitando para que ocorra um afogamento.