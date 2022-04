Micro-ônibus pega fogo e assusta moradores do Alvorada, em Manaus

Manaus/AM - Um micro-ônibus pegou fogo na madrugada desta sexta-feira (22), e assustou moradores na rua B27, no bairro do Alvorada, na Zona Centro-Oeste.

Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados por volta das 4h23,e combateram as chamas do veículo que teve perda parcial do motor e da cabine.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As causas do sinistro ainda não foi descoberta.